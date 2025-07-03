Ручная кладь в самолете: правила и нормы

Планируя путешествие авиатранспортом, важно знать, какие правила провоза ручной клади в самолете действуют в 2025 году.

Какую ручную кладь можно брать в самолет и какими должны быть ее размеры в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Какие действуют правила провоза ручной клади в самолете

Ручная кладь — личные вещи пассажира, которые он имеет право брать с собой в салон самолета.

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Правила провоза ручной клади в самолете устанавливаются каждой авиакомпанией отдельно, но существуют общие стандарты, которых следует придерживаться.

В частности:

запрещено перевозить в ручной клади опасные предметы, жидкости более 100 мл, острые предметы, взрывчатку, оружие и т. п.;

ручная кладь должна без проблем помещаться в верхнюю багажную полку или под сиденье перед пассажиром;

жидкости, гели и аэрозоли должны быть в емкостях не более 100 мл и упакованы в прозрачный, закрытый пакет объемом до 1 литра;

запрещены баллончики под давлением (пену для бритья, дезодорант придется оставить в багажном чемодане).

В ручную кладь можно брать:

личные вещи (сумку, рюкзак, маленький чемодан);

сухие косметические средства (тушь, карандаш для губ и глаз, тени, румяна, пудру);

электронику (ноутбук, планшет, телефон), обратите внимание — может потребоваться отдельный досмотр;

документы, медикаменты (согласно нормам), ценные вещи;

продукты питания, соответствующие нормам авиакомпании;

детское питание, складную коляску, люльку;

костыли и другие средства передвижения для пассажиров с ограниченными возможностями;

верхнюю одежду, книги (другие печатные издания), зонт и трость.

Обратите внимание! Во время контроля ручная кладь проходит проверку через сканер. Все запрещенные предметы изымаются.

Ручная кладь в самолет: допустимые размеры

Чтобы избежать проблем в аэропорту при посадке, выбирайте чемодан для ручной клади, рюкзак для путешествий или дорожную сумку, которые соответствуют стандартам авиакомпании.

Общие стандарты ручной клади IATA (International Air Transport Association) составляют:

стандартный размер — 55×40×25 см (высота × ширина × глубина), включая ручки и колеса чемодана;

рекомендуемый вес — от 7 до 10 кг.

Однако каждая авиакомпания устанавливает свои нормы, поэтому перед вылетом необходимо уточнять конкретные требования.

В авиационной отрасли каждая страна мира может иметь свои правила и лимиты, установленные перевозчиками.

Наиболее распространенные стандарты размеров ручной клади:

Европейские авиакомпании:

Lufthansa — 55×40×23 см, максимальный вес 8 кг;

Air France — 55×35×25 см, вес 12 кг;

Swiss Air — 55×40×20 см, вес 8 кг;

KLM — 55×35×25 см, вес 12 кг;

Iberia — 55×40×20 см, вес 8 кг.

Североамериканские авиакомпании:

American Airlines — 56×36×23 см, максимальный вес 18 кг;

Air Canada — 55×40×23 см, вес 10 кг;

Delta Airlines — 56×36×23 см, вес 18 кг;

Ближневосточные и азиатские авиакомпании:

Qatar Airways — 55×37×25 см, максимальный вес 7 кг;

Emirates — 55×38 ×20 см, вес 7 кг;

Japan Airlines — суммарные габариты должны быть 115 см, вес 10 кг;

Singapore Airlines — 55×40×30 см, вес 7 кг;

Turkish Airlines — 55×40×23 см, вес 8 кг.

Лоукосты (бюджетные авиакомпании) обычно предъявляют более строгие ограничения к габаритам ручной клади. В большинстве случаев бесплатно разрешается взять только компактную сумку, а за дополнительные вещи нужно платить отдельно.

Определенные требования по провозу ручной клади в самолете стоит уточнять в официальных правилах перевозчика.

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