Ручная кладь в самолете: правила и нормы
Планируя путешествие авиатранспортом, важно знать, какие правила провоза ручной клади в самолете действуют в 2025 году.
Какую ручную кладь можно брать в самолет и какими должны быть ее размеры в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Какие действуют правила провоза ручной клади в самолете
Ручная кладь — личные вещи пассажира, которые он имеет право брать с собой в салон самолета.
Правила провоза ручной клади в самолете устанавливаются каждой авиакомпанией отдельно, но существуют общие стандарты, которых следует придерживаться.
В частности:
- запрещено перевозить в ручной клади опасные предметы, жидкости более 100 мл, острые предметы, взрывчатку, оружие и т. п.;
- ручная кладь должна без проблем помещаться в верхнюю багажную полку или под сиденье перед пассажиром;
- жидкости, гели и аэрозоли должны быть в емкостях не более 100 мл и упакованы в прозрачный, закрытый пакет объемом до 1 литра;
- запрещены баллончики под давлением (пену для бритья, дезодорант придется оставить в багажном чемодане).
В ручную кладь можно брать:
- личные вещи (сумку, рюкзак, маленький чемодан);
- сухие косметические средства (тушь, карандаш для губ и глаз, тени, румяна, пудру);
- электронику (ноутбук, планшет, телефон), обратите внимание — может потребоваться отдельный досмотр;
- документы, медикаменты (согласно нормам), ценные вещи;
- продукты питания, соответствующие нормам авиакомпании;
- детское питание, складную коляску, люльку;
- костыли и другие средства передвижения для пассажиров с ограниченными возможностями;
- верхнюю одежду, книги (другие печатные издания), зонт и трость.
Обратите внимание! Во время контроля ручная кладь проходит проверку через сканер. Все запрещенные предметы изымаются.
Ручная кладь в самолет: допустимые размеры
Чтобы избежать проблем в аэропорту при посадке, выбирайте чемодан для ручной клади, рюкзак для путешествий или дорожную сумку, которые соответствуют стандартам авиакомпании.
Общие стандарты ручной клади IATA (International Air Transport Association) составляют:
- стандартный размер — 55×40×25 см (высота × ширина × глубина), включая ручки и колеса чемодана;
- рекомендуемый вес — от 7 до 10 кг.
Однако каждая авиакомпания устанавливает свои нормы, поэтому перед вылетом необходимо уточнять конкретные требования.
В авиационной отрасли каждая страна мира может иметь свои правила и лимиты, установленные перевозчиками.
Наиболее распространенные стандарты размеров ручной клади:
Европейские авиакомпании:
- Lufthansa — 55×40×23 см, максимальный вес 8 кг;
- Air France — 55×35×25 см, вес 12 кг;
- Swiss Air — 55×40×20 см, вес 8 кг;
- KLM — 55×35×25 см, вес 12 кг;
- Iberia — 55×40×20 см, вес 8 кг.
Североамериканские авиакомпании:
- American Airlines — 56×36×23 см, максимальный вес 18 кг;
- Air Canada — 55×40×23 см, вес 10 кг;
- Delta Airlines — 56×36×23 см, вес 18 кг;
Ближневосточные и азиатские авиакомпании:
- Qatar Airways — 55×37×25 см, максимальный вес 7 кг;
- Emirates — 55×38 ×20 см, вес 7 кг;
- Japan Airlines — суммарные габариты должны быть 115 см, вес 10 кг;
- Singapore Airlines — 55×40×30 см, вес 7 кг;
- Turkish Airlines — 55×40×23 см, вес 8 кг.
Лоукосты (бюджетные авиакомпании) обычно предъявляют более строгие ограничения к габаритам ручной клади. В большинстве случаев бесплатно разрешается взять только компактную сумку, а за дополнительные вещи нужно платить отдельно.
Определенные требования по провозу ручной клади в самолете стоит уточнять в официальных правилах перевозчика.