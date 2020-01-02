Укрепление гривны несет угрозу бюджету Украины – Bloomberg

Подорожание национальной валюты сократило инфляцию в стране, но создало большую нехватку средств в бюджете.

Украинская национальная валюта стала рекордсментом в укреплении за прошлый год. Однако, это создает проблемы для финансов страны.

Хотя рост на 16,5% в соотношении к доллару помогает Украине сократить инфляцию и удержать часть работников от поиска лучше оплачиваемой работы за рубежом, он также сокращает ценность доходов от экспорта, на которые возлагается правительство, потому что бюджет 2019 был сначала сформирован на основе курса 28,2 грн/$.

Позже его пересмотрели, повысив ожидаемый курс до 26,4 грн/$.

По состоянию на 30 декабря доллар в Украине стоил 23,8 гривны, что создало разницу на $1,6 млрд между ожидаемым уровнем доходов и реальными сборами.

Правительство в этом месяце попросило Министерство финансов Украины сократить некоторые расходы на развитие. Между тем, государственной энергетической компании Нафтогаз приказали передать заранее 13 млрд грн дивидендов и других платежей, запланированных на 2020 год.

Министр финансов Оксана Маркарова заверила парламент, что нехватка контролируемая и не приведет к сокращению государственных расходов.

Однако, по словам директора компании экономических исследований Case Ukraine Дмитрия Боярчука, у Киева “нет выбора” из-за фискальных обязательств перед МВФ.

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По его мнению, в 2019 году доходы страны в итоге сократятся на 0,7% от ВВП, что заставит правительство отложить финансирование некоторых инфраструктурных проектов в 2020 году для уменьшения давления на бюджет.

– Рост гривны был продиктован иностранными аппетитами на очень доходный правительственный долг. И это волнует промышленность, ориентированную на экспорт, включая агропромышленность и металлургию, – считает издание Bloomberg.

В материале эксперты отмечают, что союзники Зеленского обвиняют Национальный банк в сохранении высокого уровня процентной ставки и невмешательстве с целью сдержать гривну.

Стоимость кредитов в Украине в течение последних месяцев была снижена. Но Нацбанк объясняет, что слишком быстрое сокращение процентной ставки приведет к неустойчивой экономической экспансии. Ведомство также сохраняет гибкую валютную политику.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ставки по кредитам могут снизиться до 12% летом 2020 года.

Источник: Bloomberg