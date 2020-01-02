В 2020 году НБУ может снизить учетную ставку до 8% – Смолий

Глава НБУ Яков Смолий рассказал, что сейчас учетная ставка составляет 13,5% после ее снижения с показателя 18%.

– Сегодня все макроэкономические показатели говорят о том, что у нас есть все основания продолжить этот тренд в следующем году.

Мы в своих макропрогнозах закладывали более медленное снижение учетной ставки и ускорения в случае вхождения инфляции в целевой диапазон. Поскольку инфляция достигла 5%, мы имеем все основания ускорить этот процесс, – отметил Смолий.