В 2020 году НБУ может снизить учетную ставку до 8% – Смолий

Национальный банк может снизить учетную ставку до 8% в 2020 году благодаря замедлению инфляции.
Глава НБУ Яков Смолий рассказал, что сейчас учетная ставка составляет 13,5% после ее снижения с показателя 18%.
– Сегодня все макроэкономические показатели говорят о том, что у нас есть все основания продолжить этот тренд в следующем году.
Мы в своих макропрогнозах закладывали более медленное снижение учетной ставки и ускорения в случае вхождения инфляции в целевой диапазон. Поскольку инфляция достигла 5%, мы имеем все основания ускорить этот процесс, – отметил Смолий.
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Глава Нацбанка отметил, что ранее прогноз по ставке был 9% на конец 2020 года, а уже 8% в 2021 году.
– Мы с коллегами обсуждали, что 8% сможем достичь уже в 2020 году, – заявил он.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что ставки по кредитам могут снизиться до 12% летом 2020 года.
Источник: KRYM