Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. грн после уплаты налогов.

Тимофей Милованов получил в ноябре 2019 года 64,3 тыс. грн – с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада.

В сентябре министру насчитали премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.







Более 100 тыс. грн в месяц: заместители Милованова получают вдвое больше министра / 2 фотографии

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Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. грн (после уплаты налогов).

В то же время, данные за ноябрь свидетельствуют, что все заместители министра получили больше, чем он.

Зарплата заместителя министра – торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тыс. грн.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн.