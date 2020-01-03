PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Более 100 тыс. грн в месяц: заместители Милованова получают вдвое больше министра

Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. грн после уплаты налогов.

Более 100 тыс. грн в месяц: заместители Милованова получают вдвое больше министра

Тимофей Милованов получил в ноябре 2019 года 64,3 тыс. грн – с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада.

В сентябре министру насчитали премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.

Более 100 тыс. грн в месяц: заместители Милованова получают вдвое больше министра / 2 фотографии

Читайте: Милованов сказал, какую хочет зарплату

Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. грн (после уплаты налогов).

В то же время, данные за ноябрь свидетельствуют, что все заместители министра получили больше, чем он.

Зарплата заместителя министра – торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тыс. грн.

Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн.

Источник: Новое время

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рост цен на нефть: Милованов рассказал о влиянии на украинскую экономику
Рост цен на нефть: Милованов рассказал о влиянии на украинскую экономику
Колебания гривны не нужно ограничивать – Милованов
Колебания гривны не нужно ограничивать – Милованов
Милованов
Милованов сказал, какую хочет зарплату
Стоимость аренды земли в Украине будет расти – Милованов
Стоимость аренды земли в Украине будет расти – Милованов
Милованов обещает снизить безработицу до 5% и повысить зарплату на 2 тыс. грн
Милованов обещает снизить безработицу до 5% и повысить зарплату на 2 тыс. грн
Тимофій Милованов
Минэкономики пересмотрит прогноз по курсу гривны – Милованов
После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов
После увольнения не нужно будет отрабатывать две недели – Милованов
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка