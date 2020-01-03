Зарплата министра экономики Тимофея Милованова в ноябре 2019 года составила 64,3 тыс. грн после уплаты налогов.
Тимофей Милованов получил в ноябре 2019 года 64,3 тыс. грн – с учетом премий в размере 381,7% от должностного оклада.
В сентябре министру насчитали премии в размере 345% от должностного оклада, в октябре – 587,5%, в ноябре – 381,7%, в декабре – 373,75%.
Более 100 тыс. грн в месяц: заместители Милованова получают вдвое больше министра / 2 фотографии
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Зарплата Милованова в сентябре-ноябре составила 91,1 тыс. грн (после уплаты налогов).
В то же время, данные за ноябрь свидетельствуют, что все заместители министра получили больше, чем он.
Зарплата заместителя министра – торгового представителя Украины Тараса Качки составила 157,3 тыс. грн.
Ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что на своем посту зарабатывает 15 тыс. грн.
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