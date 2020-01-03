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Факти / Україна / Політика

Понад 100 тис. грн на місяць: заступники Милованова отримують вдвічі більше за міністра

Зарплата міністра економіки Тимофія Милованова в листопаді 2019 року склала 64,3 тис. грн після сплати податків.

Понад 100 тис. грн на місяць: заступники Милованова отримують вдвічі більше за міністра

Тимофій Милованов отримав у листопаді 2019 року 64,3 тис. грн – з урахуванням премій в розмірі 381,7% від посадового окладу.

У вересні міністру нарахували премії в розмірі 345% від посадового окладу, в жовтні – 587,5%, в листопаді – 381,7%, в грудні – 373,75%.

Понад 100 тис. грн на місяць: заступники Милованова отримують вдвічі більше за міністра / 2 фотографии

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Зарплата Милованова у вересні-листопаді склала 91,1 тис. грн (після сплати податків).

Водночас дані за листопад свідчать, що всі заступники міністра отримали більше, ніж він.

Зарплата заступника міністра — торгового представника України Тараса Качки склала 157,3 тис. грн.

Раніше міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет заявив, що на своїй посаді заробляє 15 тис. грн.

Джерело: Новое время

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