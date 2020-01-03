В пятницу, 3 января, в Украине ожидается сухая погода с ночными морозами.
Украине 2 января без осадков, ночью мороз от -2° до -5°.
Дневная температура на юге, а также юго-западе будет достигать +7°.
В остальных западных областях немного прохладнее – от +4° до +6°.
Читайте: Какой будет погода зимой – прогноз синоптиков
В северных и центральных регионах до +4°.
На востоке востоке страны температура днем +3°.
В Киеве сегодня сухо, днем от +2° до +4°.
Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.
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