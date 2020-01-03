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Факты / Украина

Погода в Украине на 3 января (КАРТА)

В пятницу, 3 января, в Украине ожидается сухая погода с ночными морозами.

Погода

Украине 2 января без осадков, ночью мороз от -2° до -5°.

Дневная температура на юге, а также юго-западе будет достигать +7°.

В остальных западных областях немного прохладнее – от +4° до +6°.

Читайте: Какой будет погода зимой – прогноз синоптиков

В северных и центральных регионах до +4°.

На востоке востоке страны температура днем +3°.

В Киеве сегодня сухо, днем от +2° до +4°.

Погода на 3 січня

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на Рождество.

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