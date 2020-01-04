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Факты / Украина

Показ мод в костеле Святого Николая: настоятель запретил мероприятие

Показ мод в костеле Святого Николая в Киеве не состоится.

Показ мод в костеле Святого Николая в Киеве не состоится.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в костеле Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины, не будет.

– Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и – действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля, – говорится в сообщении.

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По словам Бородянского, настоятель уже устно предоставил отрицательный ответ.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы намерении Министерства культуры провести в костеле показ мод. Идею раскритиковал посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

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