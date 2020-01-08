Не было прививки: в Житомире женщина умерла от гриппа

В Житомире от гриппа умерла женщина, у которой не было прививки против этой болезни.

В течение последних двух недель в Житомирской области зарегистрировано 8 случаев лабораторно подтвержденного гриппа – в мазках из зева определено вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

– К сожалению, одна больная в Житомире умер. Она поздно обратилась за медицинской помощью и уже была в очень тяжелом состоянии, против гриппа не прививалась, – говорится в сообщении лабораторного центра Житомирской области.

В целом на протяжении последних 4-х недель в области наблюдается снижение уровня заболеваемости.

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Так, на первой неделе года за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями обратились 4416 человек.

– Снижение заболеваемости произошло во всех возрастных группах населения. Заболел 2991 ребенок, что на 922 больных детей меньше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес больных детей составляет 67,7% от всех заболевших. Самые высокие показатели заболеваемости среди детей до 4-х лет. Госпитализированы 228 больных, в том числе 200 детей – 87,7% от всех госпитализированных, – добавили в лабцентри.

Ранее в Ровенской области от коклюша умер одномесячный мальчик. У новорожденного не было прививки.

Источник: Житомирский областной лабораторный центр