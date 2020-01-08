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Факти / Україна

Не мала щеплення: у Житомирі жінка померла від грипу

У Житомирі від грипу померла жінка, яка не мала щеплення проти цієї хвороби.

Вакцины от гриппа в Украине

Протягом останніх двох тижнів у Житомирській області зареєстровано 8 випадків лабораторно підтвердженого грипу – у мазках із зіву визначено вірус грипу А (H1N1) пандемічний.

– На жаль, одна хвора у Житомирі померла. Вона пізно звернулась за медичною допомогою та вже була в дуже тяжкому стані, проти грипу не щеплювалась, – йдеться у повідомленні лабораторного центру Житомирської області.

Загалом упродовж останніх 4-х тижнів в області спостерігається зниження рівня захворюваності.

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Так, на першому тижні року за медичною допомогою щодо захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції звернулися 4416 осіб.

– Зниження захворюваності відбулося у всіх вікових групах населення. Захворіла 2991 дитина, що на 922 хворих дітей менше ніж за попередній тиждень. Питома вага хворих дітей становить 67,7% від всіх захворілих.

Найвищі показники захворюваності серед дітей до 4-х років. Госпіталізовано 228 хворих, зокрема 200 дітей – 87,7% від усіх госпіталізованих, – додали у лабцентрі.

Раніше у Рівненській області від кашлюку помер одномісячний хлопчик. У немовляти не було щеплення.

Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр

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