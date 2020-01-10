Ждать ли украинцам низких тарифов в своих платежках? Еще летом Украина запустила рынок электроэнергии, в конце 2019 года таки подписала контракт на транзит российского газа в Европу, а

азалась рекордно теплой.

Какими будут цены на электроэнергию, что формирует украинские цены на газ и выгоден ли контракт с РФ, который подписала Украина – разобрались Факты ICTV.

Газовый контракт на пять лет

В конце 2019 произошло одно из самых ожидаемых событий в энергетической сфере – НАК Нафтогаз и ОАО Газпром подписали новый контракт на транзит газа по территории Украины сроком на пять лет с возможной пролонгацией.

Читайте: Транзит на 5 лет, но отказ от исков: подробности газового контракта Украины и РФ

Одной из причин, по которым Россия пошла на этот шаг, стала задержка в строительстве Северного потока-2, который должен транспортировать голубое топливо в обход Украины.

Зато уже 8 января РФ открыла новый газопровод Турецкий поток, соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы.

Мощности этой трубы позволяют транспортировать часть газа в обход Украины. Так, председатель Оператора ГТС Украины оценил недопоступления Украины в $450 млн в год.

Но если транспортировать российский газ украинским ГТС продолжат, то переговоров по прямым поставкам в Украину не ведут.

Хотя в Нафтогазе уверяют – любой игрок рынка может прийти к оператору ГТС, забронировать мощности и получать поставки российского газа. Напомним, с 2015 года Украина закупает газ на европейском рынке.

Действительно ли победа?

Но, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет контракт на транзит серьезной уступкой с украинской стороны.

Эксперт подсчитывает, техническая способность украинской трубы – 120-130 млрд кубометров газа, Северный поток оттянул на себя 35-40 млрд кубометров, еще 15 млрд – Турецкий поток, Северным потоком-2 будет транспортироваться 20-25 млрд уже со следующего года. Следовательно, выходим на 40 млрд кубометров, на которые и договорились стороны.

– Но точка безубыточности функционирования украинской ГТС – 40 млрд. Если меньше – мы будем транспортировать в убыток, – говорит Пендзин.

Газ для украинских потребителей

В то же время, Олег Пендзин отмечает – ситуация с контрактом на транспортировку газа напрямую на цену для потребителей не повлияла.

– Отсутствие транзита немножко сдвинуло бы рынок, цена бы пошла вверх, но прямого соотношения не было.

Зато сегодня на цену на газ влияют погодные условия. В частности, теплая зима в Украине и Европе.

– Европейцы в отличие от нас имеют рынок газа, поэтому чем меньше спрос, тем меньше цена. Более того, был страх, что украинцы будут стоять на своем и не пустят транзит, так еще и закачали в хранилища Австрии огромное количество газа. Сегодня его в Европе очень много, и он давит на рынок.

Советник IFC Ukraine, экономист Алексей Лупоносов связывает цену на голубое топливо еще и с ценами на нефть.

– В мире последние годы было удешевление нефти. Именно это приводило к тому, что цена на газ падала. Сегодня в мире закупки газа уже достигли барьера от $160 до $200.

К тому же эксперт напоминает, вследствие несовершенного законодательства, мы могли только повышать стоимость энергоносителей, в частности тех, что используются для населения, и не могли их уменьшать. Кроме того, сегодня Украина не контролирует качество голубого топлива.

– В Германии стоят счетчики, позволяющие домохозяйству выяснять энергоемкость газа и выставлять соответствующий тариф. У нас же можно продавать газ любого качества, а цена останется неизменной.

Когда газ подешевеет?

В декабре правительство сообщило, что приняло решение, которое позволяет учитывать изменение цены на газ при формировании тарифа на отопление, что снижает цены для населения.

– Пока мы снижение цены в платежках не увидели. В лучшем случае получим его в феврале за январь, – прогнозирует Пендзин.

В краткосрочной перспективе цена на отопление для населения должна подешеветь минимум на 40%, уверен Алексей Лупоносов:

-Из-за теплой зимы человек должен платить на 25% меньше за центральное отопление. Кроме того, были определенные корректировки цены – это должно привести еще до 20% удешевления. Уже сегодня должна уменьшиться цена на 35-40%, если выполнять законы, которые существуют.

Впрочем, он предупреждает, если этот отопительный сезон и даже начало следующего может пройти спокойно, то в долгосрочной перспективе газ будет дорожать.

– Будет влиять эскалация конфликта на Востоке – сегодня нефть уже начала продаваться почти под $70. А газ будет расти вслед за нефтью. Кроме того, мы потеряли в транзите из-за Турецкого потока.

Цены на электроэнергию

1 июля 2019 года в Украине заработал рынок электроэнергии, запуск которого должен был снизить цены на электроэнергию.

Но пока потребители не почувствовали значительного улучшения – в некоторых областях цена упала на 10-12%. Лупоносов связывает это с коррупцией и монополией среди поставщиков электроэнергии.

– Если посмотреть на зарубежный опыт, каждое домохозяйство имеет по крайней мере одну альтернативу, откуда может покупать электроэнергию. Мы этого у себя не наблюдаем.

Пока что повышение цен на электроэнергию эксперт не прогнозирует, впрочем, отмечает – наши технологии только увеличивают стоимость электричества.

– Устаревшие технологии, используемые на наших ТЭС и АЭС, приводят к тому, что иногда лучше купить или в другой стране, или зеленую энергетику, чем производить.

К слову, Факты ICTV писали, что будет с долларом и ценами в 2020 году и ожидать ли на мировой кризис.