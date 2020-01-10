СБУ рассматривает две приоритетные версии катастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране

Приоритетные версии авиакатастрофы Boeing 737 МАУ в Тегеране – попадание ракеты и теракт, сообщил глава СБУ Иван Баканов во время заседания специальной рабочей группы.

По его словам, версия о попадании ракеты ЗРК Тор привлекает наибольшее внимание общества.

– Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникли ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются, – подчеркнул он.

Баканов сообщил, что версия о теракте также тщательно изучается.

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– Мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию, – добавил глава СБУ.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что пока рано делать вывод о том, что самолет МАУ в Тегеране был сбит.