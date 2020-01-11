Климкин о сбивании самолета МАУ Ираном: Не должно быть никаких “по ошибке”

Украина не должна соглашаться на любые формулировки вроде “по ошибке”, а дать выписать юристам четкую понятную позицию относительно сбивания самолета МАУ Ираном.

Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

– Это будет важно для всего: от пространства для внешнеполитического маневра до урегулирования вопросов компенсаций, – пояснил он.

Также Климкин считает, что Киев должен поднять вопрос, почему иранские эксперты не делились с Украиной в реальном времени имеющимися данными о катастрофе.

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– Так же никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть сбивание самолета невозможно, – сказал экс-глава МИД.

Кроме того Климкин добавил, что опыт трагедий МН17 и PS752 дает Украине политическую и моральную возможность поставить вопрос об изменении процедур оценки риска полетов гражданской авиации и показать лидерство в этом процессе.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.