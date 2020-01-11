PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Климкин о сбивании самолета МАУ Ираном: Не должно быть никаких “по ошибке”

Украина не должна соглашаться на любые формулировки вроде “по ошибке”, а дать выписать юристам четкую понятную позицию относительно сбивания самолета МАУ Ираном.

Об этом заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

– Это будет важно для всего: от пространства для внешнеполитического маневра до урегулирования вопросов компенсаций, – пояснил он.

Также Климкин считает, что Киев должен поднять вопрос, почему иранские эксперты не делились с Украиной в реальном времени имеющимися данными о катастрофе.

Читайте: Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

– Так же никто в западных СМИ не понимает, для чего была катавасия с версиями, когда все вменяемые технические специалисты говорили, что скрыть сбивание самолета невозможно, – сказал экс-глава МИД.

Кроме того Климкин добавил, что опыт трагедий МН17 и PS752 дает Украине политическую и моральную возможность поставить вопрос об изменении процедур оценки риска полетов гражданской авиации и показать лидерство в этом процессе.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка