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Факты / Украина

В Киеве ограничат движение на Северном мосту – когда и на сколько

14 января с 8:00 до 17:00 из-за проведения ремонтных работ на Северном мосту будет частично ограничено транспортное движение.

Ремонт будут проводить в направлении Троещины. Руководство Киевавтодора заверило, что работы планируют завершить к вечерним часам пик, чтобы меньше влиять на трафик и не создавать аварийных ситуаций.

Ремонтники приносят извинения за временные неудобства.

Читайте: В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту (КАРТА).

Ранее Факты ICTV писали, что 28 декабря в Киеве открыли Шулявский мост. На открытии, где мост частично ввели в эксплуатацию, присутствовал мэр города Виталий Кличко.

Источник: Київавтодор

Фото: Київавтодор

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