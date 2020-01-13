У Києві обмежать рух на Північному мосту – коли і на скільки

14 січня з 8.00 до 17.00 через проведення ремонтних робіт на Північному мосту буде частково обмежено транспортний рух.

Ремонт будуть проводити у напрямку Троєщини. Керівництво Київавтодору запевнило, що роботи планують закінчити до вечірніх годин пік, аби менше впливати на трафік і не створювати аварійних ситуацій.

Ремонтники перепрошують за тимчасові незручності.

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Раніше Факти ICTV писали, що 28 грудня у Києві відкрили Шулявський міст. На відкритті, де міст було введено у часткову експлуатацію, був присутній мер Києва Віталій Кличко.

Джерело: Київавтодор

Фото: Київавтодор