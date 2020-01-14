Первое заседание ТКГ в 2020 году состоится 16 января в Минске.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер.

14 января в Киеве Леонид Кучма встретился со специальным представителем действующего главы ОБСЕ в Украине и в ТГК Хайди Грау.

В разговоре речь шла о ходе имплементации Минских соглашений и реализации договоренностей лидеров стран Нормандской четверки в Париже.

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Обсудили повестку дня первого заседания ТКГ в 2020 году, которое должно состояться 16 января во Минске. Отметили важность взаимного освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря 2019 года.

Во время общения Леонид Кучма сообщил о несоблюдении режима тишины со стороны НЗФ ОРДЛО, в результате обстрелов есть погибшие и раненые украинские военные.

– Полное прекращение огня, вывод с территории Украины иностранных вооруженных формирований и техники, восстановление контроля над границей – только из этого может начаться возвращение мира, – отметил Леонид Кучма.

Ранее Леонид Кучма сказал, почему формула Штайнмайера не предусматривает мира.