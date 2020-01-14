Перше засідання ТКГ у 2020 році відбудеться 16 січня у Мінську.
Про це повідомила прес-секретар Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
14 січня у Києві Леонід Кучма зустрівся зі спеціальним представником діючого глави ОБСЄ в Україні та у ТГК Хайді Грау.
У розмові йшлося про перебіг імплементації Мінських угод та реалізації домовленостей лідерів країн Нормандської четвірки в Парижі.
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Обговорили порядок денний першого засідання ТКГ в 2020 році. Відзначили важливість взаємного звільненням утримуваних осіб, що відбулося 29 грудня 2019 року.
Під час спілкування Леонід Кучма поінформував щодо недотримання режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені українські військові.
– Цілковите припинення вогню, виведення з території України іноземних збройних формувань та техніки, відновлення контролю над кордоном – лише з цього може розпочатися повернення миру, – наголосив Леонід Кучма.
Раніше Леонід Кучма сказав, чому формула Штайнмаєра не передбачає миру.