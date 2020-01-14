Рада може розглядати закон про ринок землі три місяці – Арахамія

14 січня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія озвучив приблизну дату, коли парламент розпочне повторне обговорення та розгляд законопроекту про ринок землі.

Це відбудеться не раніше середини лютого.

Такою інформацією політик поділився у стінах парламенту, відповідаючи на питання журналістів.

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Він також зауважив, що на даному етапі Верховна Рада має затвердити закони, які є на часі. Розгляд проекту закону про ринок землі, за його словами, може затягнутись до трьох місяців.

– Розгляд закону про землю буде заплановано десь на середину лютого, щось таке. Може, на кінець лютого.

Того ж дня перший заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко заявив, що Рада не розглядатиме законопроект про ринок землі цього тижня

Як повідомляли Факти ICTV, 13 листопада 2019 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10), який передбачає впровадження ринку землі в Україні.

За проголосували 240 депутатів — 227 з фракції Слуга народу та 13 позафракційних.