Грымчак останется под стражей: суд отклонил апелляцию

Апелляционная палата ВАКС 15 января рассмотрела жалобу адвоката бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака на решение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 24 декабря 2019 о продлении срока содержания под стражей.

– По результатам судебного рассмотрения коллегия судей постановила оставить апелляционную жалобу защитника без удовлетворения. Данное решение имело аконную силу с момента его оглашения и обжалованию не подлежит, – говорится в завлении.

Напомним, 24 декабря 2019 года ВАСК продлил арест Юрия Грымчака до 14 февраля 2020 года включительно с альтернативой внесения залога в сумме 1 млн 999 тыс. 761 грн.

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Ему инкриминируют ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 УКУ – Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

14 августа Грымчака и его помощника задержали по подозрению в вымогательстве $1 млн взятки за предоставление определенных услуг.

Источник: ВАКС