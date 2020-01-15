Гримчак залишиться під вартою: суд відхилив апеляцію

Апеляційна палата ВАКС 15 січня розглянула скаргу адвоката колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака на рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24 грудня 2019 року про продовження терміну тримання під вартою.

– За результатами судового розгляду колегія суддів постановила залишити апеляційну скаргу захисника без задоволення. Дане рішення набувало законної сили з моменту його проголошення і оскарженню не підлягає, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 24 грудня 2019 року ВАСК продовжив арешт Юрія Гримчака до 14 лютого 2020 року включно з альтернативою внесення застави в сумі 1 млн 999 тис. 761 грн.

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Йому інкримінують ч. 2 ст. 28 – ч. 3 ст. 369-2 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

14 серпня Гримчака та його помічника затримали за підозрою у вимаганні $1 млн хабара за надання певних послуг.

Джерело: ВАКС