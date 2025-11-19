Верховна Рада проголосувала за відставку Світлани Гринчук з посади міністра енергетики. За це проголосували 315 депутатів.

Відставка Гринчук: результати голосування Ради

Це сталося після того, як Комітет із питань енергетики підтримав подання прем’єр-міністерки щодо звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.

На засіданні Комітету Гринчук заявляла, що не ухвалювала жодних незаконних рішень і не виконувала жодних доручень, окрім офіційних завдань свого керівництва.

Депутат від фракції Голос Ярослав Железняк заявляв, що рішення звільнити Гринчук пов’язане з “конфліктом інтересів”, його підтримав 21 член комітету.

До цього Железняк оприлюднив порядок денний парламенту на 18 листопада, де питання про звільнення Гринчук з посади міністра стояло першим у списку.

Скандал в Енергоатомі

НАБУ та САП 10 листопада розповіли про масштабну операцію з викриття корупції в сфері енергетики.

Тоді НАБУ повідомило, що, зокрема, в Енергоатомі, працює корупційна схема впливу на стратегічні підприємства держсектору.

Правоохоронці провели на підприємстві обшуки, також вони завітали до наразі відстороненого міністра юстиції Германа Галущенка.

Слідство виявило, що злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатома. Йдеться про 10-15% від вартості контрактів.

Також НАБУ задокументувало передання грошей Енергоатома ексвіцепрем’єру, ім’я якого не називалось. Однак на відео бюро можна побачити, що йдеться, ймовірно, про Олексія Чернишова.

Усього НАБУ оголосило підозри сімом особам у справі, яку назвали Мідас.

Щодо п’ятьох із них Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

За двох фігуранток справи Мідас застави уже внесли.

Нагадаємо, вчора, 18 листопада, Верховна Рада не змогла проголосувати за звільнення Галущенка та Гринчук через блокування трибуни.

А сьогодні , 19 листопада, парламент підтримав рішення про виклик прем’єр-міністерки Юлії Свириденко та двох членів уряду на терміновий звіт.

Парламентарі вже підтримали рішення про звільнення Галущенка.

