Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади голови Міноборони. За це віддали голоси 265 депутатів.

Відставка Шмигаля: результати голосування Ради

Зауважимо, що Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до цього погодив подання президента Володимира Зеленського на звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони України.

За даними депутата Ярослава Железняка, за це рішення проголосували вісім членів комітету, ще шість виступили проти.

Нагадаємо, Денис Шмигаль обіймав посаду очільника Міноборони пів року, його призначили в липні 2025 після перестановки в Кабміні.

Був прем’єр-міністром України з 4 березня 2020 по 17 липня 2025 року.

Президент Зеленський оголосив про рішення здійснити низку кадрових перестановок на початку січня.

Так, він планує призначити новим очільником МОУ замість Шмигаля Михайла Федорова.

Сам же Денис Шмигаль після відставки, як очікується, очолить Міненергетики.