Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении рабочего совещания с министром обороны Михаилом Федоровым, в ходе которого были определены первоочередные приоритеты работы Министерства обороны.

Зеленский провел совещание с Федоровым

Среди них – усиление противовоздушной обороны, решение вопросов обеспечения фронта и выработка системных изменений в работе ТЦК.

– Главное – защита неба. Есть конкретные решения, которые должны быть реализованы как можно быстрее. Второе – в координации с военными должна быть значительно усилена технологическая составляющая для остановки продвижения российских оккупантов на поле боя, а также решены проблемные вопросы обеспечения фронта, – написал Зеленский в своем телеграм-канале в среду.

Глава государства отметил, что в ближайшее время будет проведен аудит финансирования оборонной сферы, а министр обороны представит варианты преодоления существующих дефицитов.

– Готовятся и решения для увеличения финансового обеспечения наших воинов на первой линии. Отдельно работаем с поставками дронов – Министерство обороны Украины должно ввести базовый уровень обеспечения боевых бригад дронами, закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта, – добавил президент.

Отдельный блок совещания касался проблем, связанных с работой территориальных центров комплектования.

По словам Зеленского, Министерство обороны готовит комплексные решения для устранения накопившихся недостатков.

Он напомнил, что уже приняты меры для более справедливого распределения личного состава между боевыми подразделениями.

– Но нужны значительно более масштабные изменения в процессе мобилизации, которые гарантируют больше возможностей как для Сил обороны и безопасности Украины, так и для экономических процессов в нашем государстве. Также в ближайшее время министр обороны Украины представит новую команду министерства, – подытожил президент.

Напомним, сегодня, 14 января, Верховная Рада проголосовала за назначение Михаила Федорова новым министром обороны Украины.