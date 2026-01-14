Денис Шмигаль обійняв посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики України 14 січня 2026 року.

Біографія Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль народився та вчився у Львові. Зараз йому 50 років.

Він закінчив Національний університет Львівська політехніка. Шмигаль – кандидат економічних наук, він захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил.

Також стажувався і навчався за кордоном, зокрема у Німеччині за програмою підготовки менеджерів Міністерства економіки та енергетики Німеччини.

У 2000-х роках займався бізнесом. У 2009 році став керівником Департаменту економіки, інвестицій, промисловості та торгівлі у Львівській обласній державній адміністрації.

Після 2014 року працював заступником обласного управління Фіскальної служби.

У січні 2018 року Денис Шмигаль став директором найбільшого в регіоні виробника електроенергії – Бурштинської ТЕС.

1 серпня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив його головою Івано-Франківської ОДА.

4 лютого 2020 року Дениса Шмигаля призначили віце-прем’єр-міністром, а 4 березня – прем’єр-міністром України.

У 2025 році його обрали міністром оборони України. Він перебував на цій посаді близько пів року.

А 14 січня 2026 року Денис Шмигаль став новим віцепрем’єром та очолив Міненергетики України.

Нагадаємо, 13 січня, Верховна Рада підтримала звільнення Дениса Шмигаля з посади міністра оборони, однак провалила голосування за його призначення міністром енергетики.

Попередня очільниця Міненергетики Світлана Гринчук втратила свій портфель 19 листопада 2025 року.

Депутати Верховної Ради погодили її звільнення на фоні гучного корупційного скандалу навколо Енергоатому та операції Мідас, що розслідує НАБУ.

Фото: Денис Шмигаль