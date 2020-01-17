Когда пройдет призыв и кто получит повестки
Призывная кампания на срочную службу в армию будет проводиться весной и осенью.
Указом президента Украины Владимира Зеленского установлены следующие сроки:
- апрель–июнь 2020 года;
- октябрь–декабрь 2020 года.
Хотя указ главы государства и разрешает набирать на срочную службу с 18 лет, под весенний призыв будут подпадать только с 20 лет.
По словам министра обороны Андрея Загороднюка, весной получать повестки будут парни возрастом от 20 до 27 лет. 18-19-летних молодых людей будут привлекать к службе только по их добровольному желанию.
Он уточнил, что сейчас ведется работа над постепенной отменой срочной службы в армии и переходом на контрактную модель.
Будут ли отправлять призывников на фронт
В зону Операции объединенных сил не будут отправлять людей, которые проходят срочную службу в армии.
В боевых действиях на Донбассе принимают участие лишь военнослужащие, которые служат по контракту.
Перед прохождением службы в ООС бойцы также должны пройти специальную подготовку, в которую входит боевое слаживание в составе бригад.
Что грозит уклонистам
После получения повестки призывникам нужно явиться в военкомат в указанный в ней срок.
За уклонение от обязательной службы в армии предусмотрены наказания в виде:
- штрафа за неявку в военкомат в назначенное время;
- лишение свободы на три года за уклонение от призыва.
Призывникам дается 10 дней с начала призыва на то, чтобы явиться в военкомат. Отсутствие повестки не является причиной для игнорирования призыва.