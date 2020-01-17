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Факты / Украина / Общество
Призыв 2020: кому придут повестки в армию

16 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на срочную службу могут брать с 18 лет. Факты ICTV рассказывают все, что нужно знать о призыве в армию в 2020 году.

Когда пройдет призыв и кто получит повестки

Призывная кампания на срочную службу в армию будет проводиться весной и осенью.

Указом президента Украины Владимира Зеленского установлены следующие сроки:

  • апрель–июнь 2020 года;
  • октябрь–декабрь 2020 года.

Хотя указ главы государства и разрешает набирать на срочную службу с 18 лет, под весенний призыв будут подпадать только с 20 лет.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, весной получать повестки будут парни возрастом от 20 до 27 лет. 18-19-летних молодых людей будут привлекать к службе только по их добровольному желанию.

Он уточнил, что сейчас ведется работа над постепенной отменой срочной службы в армии и переходом на контрактную модель.

Будут ли отправлять призывников на фронт

В зону Операции объединенных сил не будут отправлять людей, которые проходят срочную службу в армии.

В боевых действиях на Донбассе принимают участие лишь военнослужащие, которые служат по контракту.

Перед прохождением службы в ООС бойцы также должны пройти специальную подготовку, в которую входит боевое слаживание в составе бригад.

Что грозит уклонистам

После получения повестки призывникам нужно явиться в военкомат в указанный в ней срок.

За уклонение от обязательной службы в армии предусмотрены наказания в виде:

  • штрафа за неявку в военкомат в назначенное время;
  • лишение свободы на три года за уклонение от призыва.

Призывникам дается 10 дней с начала призыва на то, чтобы явиться в военкомат. Отсутствие повестки не является причиной для игнорирования призыва.

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