Призывная кампания на срочную службу в армию будет проводиться весной и осенью.

Указом президента Украины Владимира Зеленского установлены следующие сроки:

апрель–июнь 2020 года;

октябрь–декабрь 2020 года.

Хотя указ главы государства и разрешает набирать на срочную службу с 18 лет, под весенний призыв будут подпадать только с 20 лет.

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, весной получать повестки будут парни возрастом от 20 до 27 лет. 18-19-летних молодых людей будут привлекать к службе только по их добровольному желанию.

Он уточнил, что сейчас ведется работа над постепенной отменой срочной службы в армии и переходом на контрактную модель.