Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.

Указ №13/2020 опубліковано на сайті президента.

Терміни проведення призовної кампанії на строкову військову службу, згідно з указом президента, встановлено такі:

весняний призов – y квітні — червні 2020 року;

– y квітні — червні 2020 року; осінній призов – y жовтні — грудні 2020 року.

Зеленський доручив Кабміну визначити чисельність громадян України, які підлягають призову, та обсяги видатків для проведення чергових призовів у 2020 році.

Також Кабміну, обласним і Київській міській державним адміністраціям доручено забезпечити виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням призовів.

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В указі йдеться, що Міністерство інфраструктури повинно забезпечити за заявками Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України перевезення осіб, яких призивають і звільняють у запас, та провести розрахунки за ці перевезення.

Нагадаємо, в 2015 році п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що вік призовників на строкову службу буде підвищено з 18 до 20 років.

У Міноборони пояснили, що з того часу призов із 18 років не скасовували, але зробили за бажанням.