Коли пройде призов і хто отримає повістки
Призовна кампанія на строкову службу в армію проводитиметься навесні і восени.
Указом президента України Володимира Зеленського встановлені такі терміни:
- квітень-червень 2020 року;
- жовтень-грудень 2020 року.
Хоча указ глави держави і дозволяє набирати на строкову службу з 18 років, під весняний призов підпадатимуть тільки з 20 років.
За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, навесні отримуватимуть повістки хлопці віком від 20 до 27 років. 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.
Він уточнив, що зараз ведеться робота над поступовою відміною строкової служби в армії і переходом на контрактну модель.
Чи відправлятимуть призовників на фронт
У зону Операції об’єднаних сил не відправлятимуть людей, які проходять строкову службу в армії.
У бойових діях на Донбасі беруть участь лише військовослужбовці, які служать за контрактом.
Перед проходженням служби в ООС бійці також повинні пройти спеціальну підготовку, в яку входить бойове злагодження у складі бригад.
Що загрожує тим, хто ухиляється від призову
Після отримання повістки призовникам потрібно з’явитися до військкомату у зазначений в ній термін.
За ухилення від обов’язкової служби в армії передбачені покарання у вигляді:
- штрафу за неявку у військкомат в призначений час;
- позбавлення волі на три роки за ухилення від призову.
Призовникам дається 10 днів з початку призову на те, щоб з’явитися у військкомат. Відсутність повістки не є причиною для ігнорування призову.