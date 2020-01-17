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Факти / Україна / Суспільство
Призов 2020: кому прийдуть повістки в армію

16 січня президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на строкову службу можуть брати з 18 років. Факти ICTV розповідають все, що потрібно знати про призов в армію у 2020 році.

Коли пройде призов і хто отримає повістки

Призовна кампанія на строкову службу в армію проводитиметься навесні і восени.

Указом президента України Володимира Зеленського встановлені такі терміни:

  • квітень-червень 2020 року;
  • жовтень-грудень 2020 року.

Хоча указ глави держави і дозволяє набирати на строкову службу з 18 років, під весняний призов підпадатимуть тільки з 20 років.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, навесні отримуватимуть повістки хлопці віком від 20 до 27 років. 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.

Він уточнив, що зараз ведеться робота над поступовою відміною строкової служби в армії і переходом на контрактну модель.

Чи відправлятимуть призовників на фронт

У зону Операції об’єднаних сил не відправлятимуть людей, які проходять строкову службу в армії.

У бойових діях на Донбасі беруть участь лише військовослужбовці, які служать за контрактом.

Перед проходженням служби в ООС бійці також повинні пройти спеціальну підготовку, в яку входить бойове злагодження у складі бригад.

Що загрожує тим, хто ухиляється від призову

Після отримання повістки призовникам потрібно з’явитися до військкомату у зазначений в ній термін.

За ухилення від обов’язкової служби в армії передбачені покарання у вигляді:

  • штрафу за неявку у військкомат в призначений час;
  • позбавлення волі на три роки за ухилення від призову.

Призовникам дається 10 днів з початку призову на те, щоб з’явитися у військкомат. Відсутність повістки не є причиною для ігнорування призову.

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