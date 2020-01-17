Призовна кампанія на строкову службу в армію проводитиметься навесні і восени.

Указом президента України Володимира Зеленського встановлені такі терміни:

квітень-червень 2020 року;

жовтень-грудень 2020 року.

Хоча указ глави держави і дозволяє набирати на строкову службу з 18 років, під весняний призов підпадатимуть тільки з 20 років.

За словами міністра оборони Андрія Загороднюка, навесні отримуватимуть повістки хлопці віком від 20 до 27 років. 18-19-річних молодиків залучатимуть до служби лише за їхнім добровільним бажанням.

Він уточнив, що зараз ведеться робота над поступовою відміною строкової служби в армії і переходом на контрактну модель.