Украина поднимет вопрос о сбитом самолете МАУ в Совбезе ООН – Пристайко

Украинская сторона хочет зафиксировать признание заявления иранской стороны на международном уровне, поэтому будет поднимать этот вопрос в Совете безопасности ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время часа вопросов к правительству.

– Мы требуем специального представителя, будем фиксировать обязательства. Мы пройдем всю дорогу до конца, включая признание вины, компенсации и так далее. Мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, которое сейчас держится на политическом заявлении лидера Ирана, – сообщил министр.

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Глава МИД Украины добавил, что украинской стороне важно выяснить, кто позволил это сбитие самолета и чья именно это ошибка на самом высоком уровне.

Напомним, Вадим Пристайко также сообщил, что в Украину в начале следующей недели приедет специальный представитель правительства Ирана с официальными извинениями и своими разъяснениями.