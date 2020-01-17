Україна порушить питання про збитий літак МАУ в Радбезі ООН – Пристайко

Українська сторона хоче зафіксувати визнання заяви іранської сторони на міжнародному рівні, тому порушуватиме це питання в Раді безпеки ООН.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час години запитань до уряду.

– Ми вимагаємо спеціального представника, фіксуватимемо зобов’язання. Ми пройдемо всю дорогу до кінця, включно з визанням провини, компенсації і так далі. Ми хочемо бути обережними, щоб не зірвати взаємодію з іранською стороною, яка зараз тримається на політичній заяві лідера Ірану, – повідомив міністр.

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Нагадаємо, Вадим Пристайко також повідомив, що в Україну на початку наступного тижня приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями і своїми роз’ясненнями.