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Факты / Украина

Украина хочет знать, кто отдал приказ – Пристайко о катастрофе МАУ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что от Ирана требуют назвать имена тех, кто отдал приказ о запуске ракеты, которая попала в самолет МАУ.

По его словам, расследование не должно остановиться на солдатах, которые нажали на кнопку запуска ракеты.

– Мы надеемся, что добьемся уголовной ответственности для всех, кто участвовал в этом преступлении… Необходимо найти все соединительные звенья, всех тех, кто ответственен за смерть украинских граждан, – сказал Пристайко.

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Он добавил, что работа МИД заставила Иран сотрудничать в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ.

Сейчас Украина имеет доступ ко всем необходимым вещам для проведения расследования.

К слову, украинские специалисты завершили верификацию тел украинцев, погибших в авиакатастрофе в Иране. Готовится их передача Украине.

Источник: CNN

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