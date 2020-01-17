Відставка Гончарука: Зеленський отримав заяву і розгляне її

Володимир Зеленський отримав заяву про відставку прем’єр-міністра Олексія Гончарука і розгляне його.

– Президент України отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського. Він додав, що передав його на розгляд глави держави разом з правом внесення до Верховної Ради.

Раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

На записах нібито прем’єр не найкращим чином відгукується про Зеленського і зізнається, що погано розбирається в економіці.

У прес-службі Кабміну заявили, що не володіють інформацією про достовірність цих аудіозаписів.