Зеленський дав поліції два тижні для встановлення всіх причетних до записів Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України.

Відповідне завдання глава держави подав під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

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– Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи. Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися, – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше в мережу злили аудіозаписи переговорів, на яких нібито Олексій Гончарук, Оксана Маркарова, Яків Смолій, Катерина Рожкова та Юлія Ковалів обговорюють економічну ситуацію країни.

Вранці 17 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку для того, щоб розвіяти сумніви щодо поваги до президента Володимира Зеленського.