Расследование авиакатастрофы самолета МАУ продолжается – СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилов пообещал, что работа над расследованием авиакатастрофы самолета МАУ не остановится до полного выяснения обстоятельств трагедии рейса PS752 и наказания виновных.

– Сегодня из Ирана прибыл самолет с телами украинцев, погибших в страшной авиакатастрофе. Украина понесла невосполнимую потерю, – написал Данилов.

Он отметил, что сегодня граждане имеют возможность достойно попрощаться с ними на родной земле.

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– Глубокие соболезнования родным и вечная память погибшим. А наша работа не остановится до полного выяснения обстоятельствах трагедии и наказания виновных, – отметил секретарь СНБО.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился вблизи международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета 8 января.

На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все погибли.

Впоследствии Иран официально признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали сбивания авиалайнера “человеческой ошибкой”.