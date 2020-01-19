PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Розслідування авіакатастрофи літака МАУ продовжується – РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данілов пообіцяв, що робота над розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії рейсу PS752 та покарання винних.

– Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати, — написав Данілов.

Він зауважив, що сьогодні громадяни мають можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі.

Читайте: Катастрофа літака МАУ: в Україну повернули тіла загиблих (ОНЛАЙН)

– Глибокі співчуття рідним та вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії і покарання винних, — зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився поблизу міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту 8 січня.

На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка