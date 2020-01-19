Розслідування авіакатастрофи літака МАУ продовжується – РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данілов пообіцяв, що робота над розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії рейсу PS752 та покарання винних.
– Сьогодні з Ірану прибув літак з тілами українців, які загинули у страшній авіакатастрофі. Україна зазнала непоправної втрати, — написав Данілов.
Він зауважив, що сьогодні громадяни мають можливість гідно попрощатися з ними на рідній землі.
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– Глибокі співчуття рідним та вічна пам’ять загиблим. А наша робота не зупиниться до повного з’ясування обставин трагедії і покарання винних, — зазначив секретар РНБО.
Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ розбився поблизу міжнародного аеропорту в Тегерані відразу після зльоту 8 січня.
На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі загинули.
Згодом Іран офіційно визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.
Джерело: Олексій Данілов