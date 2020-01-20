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Факты / Украина / Политика

Досрочные выборы в октябре: Разумков напомнил об иммунитете Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит предпосылок для роспуска парламента, ни с точки зрения законодательства, ни с точки зрения эффективности его работы.

Так он прокомментировал информацию, которую озвучил бывший председатель парламента Андрей Парубий о том, что в партии Слуга народа якобы обсуждается возможность роспуска Рады в конце июля, чтобы в октябре провести новые досрочные выборы.

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– С точки зрения закона – это невозможно, потому что у Верховной Рады есть иммунитет на год. Мы видим сегодня также монобольшинство, которое принимает законы, работающее достаточно эффективно. Очень много законопроектов, которые стали законами благодаря различным политическим партиям и группам, – сказал Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.

Как сообщалось, Разумков сообщил, что в законопроекте о рынке земли есть много нерешенных вопросов.

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