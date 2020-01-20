PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Дострокові вибори у жовтні: Разумков нагадав про імунітет Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для розпуску парламенту, ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності його роботи.

Так він прокоментував інформацію, яку озвучив колишній голова парламенту Андрій Парубій про те, що у партії Слуга народу нібито обговорюється можливість розпуску Ради наприкінці липня, щоб у жовтні провести нові дострокові вибори.

Читайте: Рада звільнила Яременка і призначила нового голову Комітету із зовнішньої політики

– З точки зору закону – це неможливо, тому що у Верховної Ради є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні також монобільшість, яка ухвалює закони, яка працює достатньо ефективно. Дуже багато законопроектів, які стали законами завдяки різним політичним партіям та групам, – сказав Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

Як повідомлялося,  Разумков повідомив, що в законопроекті про ринок землі є багато невирішених питань.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка