Дострокові вибори у жовтні: Разумков нагадав про імунітет Ради

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить передумов для розпуску парламенту, ні з точки зору законодавства, ні з точки зору ефективності його роботи.

Так він прокоментував інформацію, яку озвучив колишній голова парламенту Андрій Парубій про те, що у партії Слуга народу нібито обговорюється можливість розпуску Ради наприкінці липня, щоб у жовтні провести нові дострокові вибори.

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– З точки зору закону – це неможливо, тому що у Верховної Ради є імунітет на рік. Ми бачимо сьогодні також монобільшість, яка ухвалює закони, яка працює достатньо ефективно. Дуже багато законопроектів, які стали законами завдяки різним політичним партіям та групам, – сказав Разумков в ефірі Свободи слова на ICTV.

Як повідомлялося, Разумков повідомив, що в законопроекті про ринок землі є багато невирішених питань.