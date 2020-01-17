Рада уволила Яременко и назначила нового главу комитета по внешней политике

Депутаты IX созыва во время заседания Верховной Рады проголосовали за увольнение нардепа Богдана Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

За соответствующее решение проголосовали 317 народных избранников.

Читайте: Мы не комиссия морали: как накажут нардепа Яременко за “секс-переписку”

Вместо этого парламент избрал председателем комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества нардепа от фракции Слуга народа Александра Мережко, освободив его от исполнения обязанностей члена этого же комитета.

Ранее заявление об отставке Яременко с должности председателя комитета утвердили.

Напомним, скандал вокруг Богдана Яременко разгорелся после того, как журналисты поймали его на переписке с проституткой.