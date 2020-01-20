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Факты / Украина / Общество

Во Франковске прощаются с погибшей бортпроводницей Марией Микитюк

Прощание с бортпроводницей самолета МАУ Марией Микитюк прошло в городском Доме грусти во Франковске.

После гроб с телом перевезут в родное село Старые Кривотулы, где и состоится погребение.

Во Франковске прощаются с погибшей бортпроводницей Марией Микитюк / 4 фотографии

На прощание с Марией Микитюк пришли сотни неравнодушных людей.

Ранее Факты ICTV писали, что известно о Марии Микитюк, погибшей в результате катастрофы самолета МАУ.

Источник: МІСТО 

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