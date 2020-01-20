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У Франківську прощаються із загиблою бортпровідницею Марією Микитюк

Прощання з бортпровідницею літака МАУ Марією Микитюк пройшло у міському Будинку смутку в Франківську.

Опісля домовину з тілом перевезуть в рідне село Старі Кривотули, де і відбудеться поховання.

У Франківську прощаються із загиблою бортпровідницею Марією Микитюк / 4 фотографии

Читайте: Навколішки та зі сльозами на очах: як прощаються із загиблими в авіакатастрофі МАУ

На прощання з Марією Микитюк прийшли сотні небайдужих людей.

Раніше Факти ICTV писали, що відомо про Марію Микитюк, яка загинула внаслідок катастрофи літака МАУ.

Джерело: МІСТО 

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