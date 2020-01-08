Что известно о стюардессе Марие Микитюк, которая летела на борту Boeing 737 МАУ – читайте в материале Фактов ICTV.

На борту самолета МАУ Boeing 737-800, который разбился в Тегеране (Иран), находились шесть бортпроводников:

Статник Екатерина Олеговна;

Матьков Игорь Валерьевич;

Микитюк Мария Михайловна;

Лихно Денис Михайлович;

Овчарук Валерия Евгениевна;

Сологуб Юлия Николаевна.

Биография Марии Микитюк

Мария родом из Ивано-Франковска, а училась в Национальном авиационном университете на факультет лингвистики и социальных коммуникаций с 2012 по 2018 год.

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Девушке было 24 года, она успела посетить 23 страны.

– Маша была очень яркой, красивой, веселой и душевной девушкой родом из Ивано-Франковска. Настоящий пример для студентов. Умела знатно веселится и закрывать сессии на 5.0. Любила небо и очень гордилась своей работой. Таких позитивных и активных людей нужно еще поискать, – описывают Марию в одной из университетских групп.

Последняя публикация Марии в Instagram была посвящена родному городу Ивано-Франковску.























Мария Микитюк – биография стюардесы разбившегося Boeing 737 МАУ / 6 фотографий

Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

В результате крушения погибли 176 людей, среди них 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.

Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок. Кроме того, в связи с авиакатастрофой в Украине проверяют все пассажирские борта.