Зеленський провів першу зустріч у Давосі

22 січня президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з головою правління та генеральним директором компанії Cargill Inc. Девідом Макленнаном.

– Дуже приємно зустрітися з одним з найбільших інвесторів у аграрний сектор та аграрну логістику в Україні, – сказав Зеленський.

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За словами президента, земельна реформа стане локомотивом зростання аграрного сектору та економіки в цілому.

Зеленський зазначив, що Україна буде рада співпарцювати з компанією щодо запуску інструментів кредитування фермерів для збільшення врожайності.

– Ми справді хочемо боротися за кожного інвестора, особливо за інвесторів, які перебувають в Україні на постійній основі, – додав Зеленський.

Також президент підкреслив, що Україна хоче збільшити інвестиції та вже готуються нові програми.

За словами Девіда Макленнана, інвестори схвально оцінюють рух України до прозорості та активної співпраці.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленський підписав закон про дешеві кредити для бізнесу.