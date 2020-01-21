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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Зеленский подписал закон о дешевых кредитах для бизнеса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №436-ІХ по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства.

Он предусматривает выделение 2 млрд грн для запуска программы кредитов под 5-7-9% для поддержки микро- и малого бизнеса. Соответствующая программа позволит малым и средним предпринимателям открывать собственное дело и создать тысячи рабочих мест уже в 2020 году.

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Кроме того, Фонд развития предпринимательства будет оказывать поддержку в виде компенсации процентной ставки до уровня 5-7-9% годовых по кредитам в гривне. Процент будет зависеть от размера и типа бизнеса.

Если у малого и среднего бизнеса не хватает залога, то поддержка предпринимателям будет предоставляться в виде частичных гарантий по кредитам.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о кредитах для бизнеса 14 января, чтобы с 1 февраля уже смогла стартовать соответствующая программа.

Источник: Офис президента

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