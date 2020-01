Владимир Зеленский обратился к участникам Украинского завтрака в Давосе. Он записал видео, поскольку в настоящее время находится с визитом в Израиле.

Факты ICTV публикуют полный текст выступления президента.

Дальше – прямая речь.

Уважаемые дамы и господа!

В момент, когда вы смотрите это видео, я буду в Израиле.

Но я не мог не поздравить всех участников Украинского завтрака в Давосе.

Знаю, что в этом году Украина находится в фокусе особого внимания мировых партнеров, ведь у нас произошло полное обновление власти. Поэтому несколько месседжей, которые мы хотели дать миру:

В Украине есть все, чтобы стать процветающей и успешной страной – благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение и невероятно талантливые люди.

Не хватает только инвестиций.

Украина – одна из немногих стран, которая позволяет зарабатывать столь высокий доход на инвестированный капитал. У нас действительно новая власть, которая имеет кардинально другое мышление, и кардинально другое отношение к инвестору, а также несколько интересных предложений.

Investment nanny. Те, кто инвестирует более $100, заключает прямое инвестиционное соглашение с государством, базирующееся на английском праве. Такой инвестор получит своего персонального опекуна – nanny – от правительства, который общается на пяти языках, и в любой момент дня и ночи решает все ваши вопросы.

Наше второе предложение: инвестируйте именно сейчас. Инвесторам, которые в ближайшие два года приватизируют государственные предприятия на сумму от $10 млн, мы предоставим пятилетние налоговые каникулы.

Мы также внедряем быстрый возврат инвестиций в модернизацию от 2 до 5 лет вместо 10 и 12. А для гарантированной защиты права собственности мы создадим в Украине международный арбитраж для инвесторов.

Мы строим равные и единые правила игры для всех, диджитализируем процессы и уменьшаем роль государства там, где это нужно.

Не инвестировать в Украину, это стать Джорджем Беллом, который в 1999 году отказался купить Google за $1 млн.

So, do not miss out Ukraine. (Не упустите Украину, – Ред.)

Спасибо!

Напомним, с 21 до 24 января проходит Всемирный экономический форум в Давосе, который ежегодно собирает политических и экономических лидеров со всего мира.