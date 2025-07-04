Демократы расследуют паузу Трампа в санкциях против России

Трое сенаторов-демократов заявили о начале официального расследования бездействия Вашингтона по усилению давления на Москву.

Об этом сообщает The Hill.

Демократы — о паузе Трампа в санкциях против России

Сенаторы Джин Шахин, Элизабет Уоррен и Крис Кунс обнародовали совместное заявление, в котором подвергли критике политику нынешней администрации.

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По их словам, с начала второго срока Трампа в январе американские власти не ввели никаких новых санкций против России из-за агрессии в Украине.

Зато в некоторых случаях действующие ограничения даже ослаблялись. В частности, отмена санкций против Сирии привела к исключению из так называемых черных списков отдельных российских банков и учреждений.

Анализ The New York Times показывает резкий контраст с предыдущей политикой. Во времена президента Джо Байдена Вашингтон ввел более 6200 санкций против структур, связанных с Москвой, что составляло более 170 новых ограничений ежемесячно.

— Вместо того, чтобы принять вполне доступные меры для давления на агрессора, президент Трамп ничего не делает, и мы будем расследовать эту потерянную возможность добиться прекращения войны, — отметили парламентарии.

Законодатели отмечают, что отсутствие новых санкций позволяет Владимиру Путину продолжать нападение на Украину, несмотря на обещания Трампа быстро завершить конфликт.

Они призвали администрацию обеспечить выполнение действующих санкций и присоединиться к европейским партнерам в усилении давления на Кремль.

Сенаторы подчеркнули, что неиспользование имеющихся инструментов вдохновляет Путина продолжать войну и позволяет нарушителям в Китае и других странах подпитывать российскую военную машину.

— Единственный путь к справедливому и прочному миру — это продемонстрировать решимость бок о бок с нашими партнерами по G7 и показать Путину, что расходы будут только расти, — говорится в заявлении демократов.

Напомним, что 2 июня Пентагон временно приостановил предоставление противовоздушного вооружения Украине, в частности перехватчиков Patriot, ракет GMLRS и других критически важных систем.

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