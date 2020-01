Володимир Зеленський звернувся до учасників Українського сніданку у Давосі. Він записав відео, оскільки в цей час перебуває з візитом в Ізраїлі.

Факти ICTV публікують повний текст виступу президента.

Далі – пряма мова.

Шановні пані та панове!

В момент, коли ви дивитесь це відео, я буду в Ізраїлі.

Але я не міг не привітати всіх учасників Українського сніданку у Давосі.

Знаю, що цього року Україна перебуває у фокусі особливої уваги світових партнерів, адже у нас відбулося повне оновлення влади. Тому декілька меседжів, які б ми хотіли дати світу:

В Україні є все, щоб стати квітучою та успішною країною – сприятливі кліматичні умови, вигідне географічне розташування і неймовірно талановиті люди.

Не вистачає лише інвестицій.

Україна – одна з небагатьох країн, що дозволяє заробляти такий високий дохід на інвестований капітал. У нас дійсно нова влада, яка має кардинально інше мислення, і кардинально інше ставлення до інвестора, а також має декілька цікавих пропозицій.

Investment nanny. Ті, хто інвестує більше $100, укладає пряму інвестиційну угоду з державою, яка базуватиметься на англійському праві. Такий інвестор отримає свого персонального опікуна – nanny – від уряду, який спілкується п’ятьма мовами, і в будь-який момент дня і ночі вирішує всі ваші питання.

Наша друга пропозиція: інвестуйте саме зараз. Інвесторам, що у найближчі два роки приватизують державні предприємства на суму від $10 млн, ми надамо п’ятирічні податкові канікули.

Ми також впроваджуємо швидке повернення інвестицій в модернізацію від 2 до 5 років замість 10 і 12. А задля гарантованого захисту права власності ми створимо в Україні міжнародний арбітраж для інвесторів.

Ми будуємо рівні та єдині правила гри для всіх, діджиталізуємо процеси та зменшуємо роль держави там, де це непотрібно.

Не інвестувати в Україну, це стати Джоржом Беллом, який у 1999 році відмовився купити Google за $1 млн.

So, do not miss out Ukraine. (Не впустість Україну, – Ред.)

Дякую!

Нагадаємо, з 21 до 24 січня проходить Всесвітній економічний форум у Давосі, який щорічно збирає політичних та економічних лідерів з усього світу.