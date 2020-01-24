В Днепре от гриппа умер двухлетний ребенок

В одной из больниц Днепра умер мальчик возрастом 2,5 года. Врачи диагностировали пандемический грипп, однако спасти ребенка не удалось.

Эту информацию сообщила заведующая одного из отделов Днепропетровского областного лабораторного центра Елена Кузьменко.

– Во вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка не стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка именно штамм гриппа А, – сказала Кузьменко.

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Она также подтвердила, что в этом году это первый летальный случай от гриппа в Днепропетровской области.

Пик заболеваемости, по ее подсчетам, ожидается в середине февраля.

Раньше Факты ICTV сообщали, что в Житомире от гриппа умерла женщина. По словам врачей, у нее не было прививок.

Источник: 9 канал