У Дніпрі від грипу померла дворічна дитина

В одній з лікарень Дніпра помер хлопчик віком 2,5 року. Лікарі діагностували пандемічний грип, проте врятувати дитину не вдалось.

Цю інформацію повідомила завідувач одного із відділів Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олена Кузьменко.

– Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання. Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А, – сказала Кузьменко.

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Вона також підтвердила, що цьогоріч це перший летальний випадок від грипу на Дніпропетровщині.

Пік захворюваності, за її підрахунками, очікується у середині лютого.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Житомирі від грипу померла жінка. За словами лікарів, у неї не було щеплень.

Джерело: 9 канал