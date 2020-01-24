PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

У Дніпрі від грипу померла дворічна дитина

В одній з лікарень Дніпра помер хлопчик віком 2,5 року. Лікарі діагностували пандемічний грип, проте врятувати дитину не вдалось.

Цю інформацію повідомила завідувач одного із відділів Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олена Кузьменко.

– Минулого вівторка від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була тяжка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька діб після початку захворювання.

Наразі обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини став саме штам грипу А, – сказала Кузьменко.

Читайте: В Україні зафіксували ще одну смерть від грипу

Вона також підтвердила, що цьогоріч це перший летальний випадок від грипу на Дніпропетровщині.

Пік захворюваності, за її підрахунками, очікується у середині лютого.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що у Житомирі від грипу померла жінка. За словами лікарів, у неї не було щеплень.

Джерело: 9 канал

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка