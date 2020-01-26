Альперину снова наденут браслет, а полицейских нужно наказать – САП

Одесский бизнесмен Вадим Альперин не имел права снимать электронный браслет 26 января и должен был носить его до 2 февраля, то есть в течение двух месяцев с момента внесения залога.

Через снятия браслета раньше определенный срок против полицейских инициировать уголовное производство, сообщил начальник отдела Специализированной антикоррупционной прокуратуры, процессуальный руководитель по делу Альперина Роман Симкив.

Он также анонсировал взыскании с Альперина 70 млн грн залога за нарушение возложенных на него обязанностей.

– Уже за вмешательство НАБУ сейчас повторно этот “браслет” будет одет на Альперина. Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП, – сказал Симкив.

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Ранее адвокат Альперина сообщил, что с подозреваемого сняли электронный браслет, поскольку истек срок действия постановления следственного судьи.

Напомним, 26 ноября Владимир Зеленский пообещал вознаграждение за поимку Вадима Альперина. Его разыскивает НАБУ по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства.

27 ноября бизнесмена задержали на входе в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина до 25 января 2020 года, также ему назначили залог в размере 70 млн грн. В случае внесения залога суд обязал бизнесмена сдать паспорта, носить электронный браслет и являться по первому требованию в следственные органы.

Фото: Antikor