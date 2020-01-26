Альперіну знову вдягнуть браслет, а поліцейських треба покарати – САП

Одеський бізнесмен Вадим Альперін не мав права знімати електронний браслет 26 січня і повинен був носити його до 2 лютого, тобто протягом двох місяців з моменту внесення застави.

Через зняття браслету раніше за визначений термін проти поліцейських ініціюватимуть кримінальне провадження, повідомив начальник відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, процесуальний керівник у справі Альперіна Роман Симків.

Він також анонсував стягнення з Альперіна 70 млн грн застави за порушення покладених на нього обов’язків.

– Вже за втручання НАБУ зараз повторно цей “браслет” буде вдягнутий на Альперіна. Ця ситуація буде мати подальший розвиток. Бо такої зухвалості ще не проявляв жоден із підозрюваних, які фігурують у провадженнях САП, – сказав Симків.

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Раніше адвокат Альперіна повідомив, що з підозрюваного зняли електронний браслет, оскільки закінчився термін дії постанови слідчого судді.

Нагадаємо, 26 листопада Володимир Зеленський пообіцяв винагороду за затримання Вадима Альперіна. Його розшукує НАБУ за підозрою у злочинах, пов’язаних з порушенням митного законодавства.

27 листопада бізнесмена затримали на вході в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

29 листопада Вищий антикорупційний суд заарештував Альперіна до 25 січня 2020 року, також йому призначили заставу в розмірі 70 млн грн. У разі внесення застави суд зобов’язав бізнесмена здати паспорти, носити електронний браслет і приходити на першу вимогу в слідчі органи.

Фото: Antikor