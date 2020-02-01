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Факты / Украина / Общество

Не научился говорить на чувствительные темы: Брагар извинился за ответ пенсионерке

Нардеп от президентской партии Слуга народа Евгений Брагар извинился за свой ответ пенсионерке, которая жаловалась на высокие тарифы. Он порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, чтобы оплатить квартплату.

– Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не имел цель кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова, — пояснил Брагар.

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К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.

Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.

Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.

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