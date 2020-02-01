Нардеп от президентской партии Слуга народа Евгений Брагар извинился за свой ответ пенсионерке, которая жаловалась на высокие тарифы. Он порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, чтобы оплатить квартплату.

– Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не имел цель кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.

Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова, — пояснил Брагар.