Нардеп от президентской партии Слуга народа Евгений Брагар извинился за свой ответ пенсионерке, которая жаловалась на высокие тарифы. Он порекомендовал женщине продать собаку элитной породы, чтобы оплатить квартплату.
– Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы. Хочу подчеркнуть, что не имел цель кого-то обидеть, только хотел обратить внимание на случаи несправедливости, когда люди, которые не нуждаются в помощи, пользуются субсидиями, скрывая имущество и свой роскошный образ жизни.
Приношу извинения всем, кого могли оскорбить мои слова, — пояснил Брагар.
Читайте: Нардеп написал заявление на волонтера за дискриминацию русского языка
К слову, замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук заявила, что руководство фракции не поддерживает позицию Евгения Брагара касательно оплаты коммунальных услуг пенсионерами.
Она принесла извинения за слова депутата и назвала высказывание Брагара абсолютно некорректным.
Такой “совет” возмутила украинцев, поэтому в соцсетях появилось много мемов на эту тему.