Нардеп від президентської партії Слуга народу Євгеній Брагар вибачився за свою відповідь пенсіонерці, яка скаржилася на високі тарифи. Він порекомендував жінці продати собаку елітної породи, щоб оплатити комірне.

– Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки та свій розкішний спосіб життя.

Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова, — пояснив Брагар